Témoin à charge : l’homme qui accuse Cédric Jubilar

À 35 ans, Marco savoure sa liberté. Il en a passé 17 en prison pour des faits de violences graves. À l'été 2021, il purge ses derniers mois de détention lorsqu'il rencontre l'un des détenus les plus connus de France, Cédric Jubilar. A-t-il tué Delphine, son épouse depuis quinze ans ? Sa disparition fin 2020 reste une énigme. La jeune infirmière s'est volatilisée alors qu'elle était à un tournant de sa vie. Elle était tombée amoureuse d'un autre homme rencontré sur Internet, et avait annoncé à son mari qu'elle voulait divorcer. Cédric Jubilar l'aurait difficilement accepté et aurait proféré des menaces de mort à l'égard de son épouse. Après plus de deux ans d'enquête, la justice est persuadée qu'il a fini par passer à l'acte. L'enquête s'appuie sur le témoignage du fils du couple. Il n'était âgé que de 6 ans à l'époque et son récit a beaucoup évolué. Il y a aussi le témoignage de Marco, son codétenu. Jubilar lui aurait avoué le meurtre de Delphine. Il lui aurait aussi dit qu'il était inquiet que le corps de son épouse serait prochainement découvert puisqu'il ne l'a pas enterré profond et que cela pourrait surgir. Présumé innocent, il est toujours en détention provisoire.