Tendances : les influenceuses de la décoration d'intérieur

Sandra, 24 ans, est devenue accro aux tutos déco. Cette vendeuse de bijoux sur les marchés de Normandie profite de son temps libre pour décorer sa nouvelle maison. Les tutos déco sont devenus depuis un an son échappatoire à la morosité ambiante, des vidéos "Do It Yourself" ou "Faites-le vous-même" en français. Devant son écran, elle suit scrupuleusement la tutorielle d'une blogueuse déco, Séverine Jenny. Sandra fait partie de ces centaines de milliers de Français passionnés de décoration qui visitent chaque jour les sites spécialisés sur Internet. Blog, chaîne Youtube, page Instagram, Tik Tok, ... Avec le confinement, la tendance a explosé. Des milliers de vidéos en ligne proposent de recycler meubles et petits objets pour décorer votre intérieur. Derrière l'écran, on retrouve majoritairement des femmes qui partagent leur passion et leurs astuces. Une cinquantaine de blogueuses en font aujourd'hui leur métier. Chacune son style pour se démarquer de la concurrence. Et grâce au sponsoring, ces nouvelles reines de la déco touchent parfois le gros lot. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.