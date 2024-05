Terreur à domicile : home-jacking, des braquages en hausse

C'est un braquage particulier qui laisse aux victimes un profond traumatisme. Le home-jacking reste répandu en France et a même augmenté de 8% en 2023. Des célébrités, comme Vitaa, Jean-Luc Reichmann, les joueurs de football Donnarumma et Alexandre Letellier, ont été ciblés, mais aussi des influenceurs et des anonymes. Notre équipe a rencontré quelques victimes et leurs témoignages sont glaçants. Coraline Balligand, influenceuse, a été rouée de coups chez elle. "Je vis avec la peur constamment, jour et nuit, dans la rue, chez moi... Je me sens en danger tout le temps", confie la jeune femme. Greg Yega, candidat de télé-réalité, lui a été réveillé par un pistolet sur la tempe, dans la maison que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article. "Le plus dur, c'est d'être impuissant", dit-il. Ils ont été cambriolés, alors qu'ils se trouvaient chez eux, victimes d'ultra-violences dans l'endroit où ils se sentaient le plus en sécurité. En quelques minutes, les braqueurs leur ont volé bien plus que des objets de valeur. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.