Texas : Le deuil et la colère après une fusillade dans une école primaire

Un nouveau massacre par arme à feu a eu lieu cette semaine à Uvalde au Texas. Dix-neuf enfants et deux institutrices ont été abattus mardi dernier au Texas. Une énième fusillade, la deuxième plus importante tuerie de masse commise dans une école aux États-Unis. Un drame qui bouleverse le monde entier et relance encore le débat sur les armes dans le pays. Salvador Ramos, tout juste 18 ans, venait d'acheter deux armes de guerre et un grand nombre de munitions. Il en a le droit dans cet État américain. Il est passé à l'acte dans l'école primaire. Le forcené n'avait pas d'antécédent judiciaire ou de problèmes psychiatriques connus. Aux États-Unis, depuis deux ans, la mort par arme à feu est devenue la première cause de mortalité chez les enfants et les adolescents. Comment la petite ville texane vit-elle ce drame ? Et cela suffira-t-il à faire bouger les lignes pour la question sensible du port d'armes dans le pays.