Thierry Beccaro ou le trauma d'une enfance battue

Thierry Beccaro est un animateur populaire et bienveillant dont l'humour est apprécié par de nombreux téléspectateurs. Il est aussi comédien. Et c'est peut-être ce talent qui lui a permis de masquer et de cacher au public un profond mal-être. En effet, nous l'avons toujours connu souriant et de bonne humeur, parce que dit-il, il est poli d'être gai. Il y a quatre ans, Thierry Beccaro révélait que ses jeunes années avaient été un calvaire, celles d'un enfant battu. Son père imprévisible, violent, ouvrier chez Renault et sa mère, militaire, froide et distante, ne savaient pas quoi faire de lui à sa naissance. C'est sa grand-mère qui l'a recueilli. Et quand il avait quatre ans, ses parents l'ont repris. C'est là que son supplice a commencé. Par la suite, les choses se compliquent et sont moins joyeuses. L'animateur a développé des phobies, une peur maladive des conflits et une difficulté à accéder au bonheur. Ce soir, à la lumière d'un nouveau livre, il va plus loin dans le récit de cette enfance traumatisante et les addictions qu'elle a engendrées. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.