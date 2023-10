Thomas Pesquet : les confidences d'un extra-terrestre

Thomas Pesquet peut vraiment affirmer qu’il réalise son rêve le plus fou en voyageant à 400 kilomètres de la Terre. Il l’a fait deux fois, pendant six mois. L’objectif maintenant c’est la lune et peut-être mars un jour, qui sait ? Tout est parti d’une photo en noir et blanc. À deux ans, son premier vaisseau spatial est un carton de déménagement. Il devient ingénieur dans la spatiale et pilote chez Air France, jusqu’au jour où il apprend que l'Agence spatiale européenne recrute des astronautes. Ils étaient 8 413 inscrits et six recrues à la fin. La phase d’apprentissage est de sept à huit ans avant le premier vol. Au moment de partir, il fait son testament et donne tous ses codes de banque à sa femme. Lors de son voyage dans l’espace, il prend le temps d’observer notre planète et d’en témoigner en photos. En photographiant la Terre depuis l’espace, Thomas Pesquet dit être partagé entre l’admiration contemplative et la conscience d’une fragilité totale. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.