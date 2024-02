Top chef : au Pérou, le meilleur restaurant du monde

C’est un rituel sacré, au cœur des Andes. À 3 600 mètres d’altitude, le chef Virgilio Martinez aide les villageois à planter des variétés rares de pomme de terre, cultivées chez eux depuis plus de 1 000 ans. Le cuisinier les servira à sa table, si les dieux des montagnes sont cléments. À tour de rôle, chacun nourrit la terre avec une boisson fermentée, à base de maïs. Des sommets de la cordillère des Andes à la forêt d’Amazonie, du désert aux rives du Pacifique, Virgilio Martinez, 46 ans, a voyagé dans les régions les plus reculées du Pérou pour élaborer une cuisine spectaculaire, inspirée de cette biodiversité. Calamar à la spiruline, tartare de Saint-Jacques aux algues géantes, ses assiettes se veulent des œuvres d’art. Son restaurant, Le Central, a été primé en juin dernier par un jury de 1 000 experts. Il obtient la première place du Fifty Best. Ce classement, concurrent du Guide Michelin, récompense les 50 meilleurs restaurants de la planète. Trois autres établissements de Lima figurent au même palmarès. La gastronomie péruvienne est consacrée comme l’une des meilleures du monde. La capitale est devenue la destination culinaire en vogue. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.