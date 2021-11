Toxicomanie : Philadelphie, les trottoirs de l'enfer

Ils viennent des quatre coins des États-Unis attirés pour la plupart par le fentanyl, un antidouleur 100 fois plus puissant que la morphine. Produite par les cartels mexicains, cette drogue serait ensuite revendue par des dealers de la communauté portoricaine. Trois dollars la dose, c'est la moins chère du pays. "Le fentanyl a détrôné l'héroïne, mais plus c'est fort, plus tu es accro, et tu en as besoin de plus en plus", reconnaît un jeune toxicomane. "Ici, c'est le terrain de jeu du diable, un des pires endroits des États-Unis", déplore un autre. À deux heures de route de New York, Philadelphie compte un million et demi d'habitants. Son centre des affaires est porté par la finance et l'industrie pharmaceutique. Mais à quelques stations de métros aériens, existe un autre monde, le quartier de Kensington, le plus grand marché de stupéfiants du pays, un business annuel estimé à un milliard de dollars sur une zone d'à peine deux kilomètres carrés. Chaque jour déambulent dans cet endroit jusqu'à 1 500 toxicomanes. Les rues sont gangrenées par la violence, émaillées de règlements de comptes entre dealers. Un ancien quartier industriel de Philadelphie a été envahi par des drogués accros aux stupéfiants les plus puissants du moment, aux airs de zombie. Les corps rongés d'abcès provoqués par les injections, assommés par la drogue... Ils sont chaque matin des centaines devant ce centre d'accueil pour toxicomanes. Dans cette ville américaine, les pouvoirs publics semblent avoir démissionné face à l'ampleur du phénomène.