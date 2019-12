Traiteurs en hypermarché : les coulisses et secrets de produits de luxe et pas chers pour les fêtes

Huître, foie gras, truffe... Des mets de luxe que l'on peut trouver à cuisiner actuellement dans les rayons des supermarchés, et à des prix qui défient toute concurrence. Comment ces repas de fêtes sont-ils élaborés avec un objectif : être accessible au plus grand nombre ? Découvrez les coulisses et secrets de produits de luxe et pas chers pour les fêtes. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.