Très chère Capri : l'île de la jet set

On dit de Capri qu'elle n'a pas besoin du monde, car le monde entier vient à elle. Empereurs romains, artistes, jet set, ce joyau aux falaises escarpées, au large de Naples, a toujours fasciné les élites. C'est un élixir d'Italie concentré sur un petit rocher de dix kilomètres carrés. Même si l'île suffoque aujourd'hui, submergée par 16 000 touristes qui débarquent l'été tous les matins, Capri se démène pour sauver sa réputation et pour proposer aux plus riches de ce monde une dolce vita à prix d'or. Pour ses clients privilégiés, l'île abrite 17 hôtels cinq étoiles et une centaine de villas de luxe. Cette clientèle huppée a aussi fait la fortune de familles modestes de l'île.