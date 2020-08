Trésors et vide-grenier

Précautions sanitaires obligent, les vieux objets risquent de s'entasser dans les greniers. Les plus grandes braderies et brocantes, celles qui rassemblent des milliers de personnes, restent interdite. Pourtant, chaque année en septembre, à Wattrelos, près de Roubaix, c'est le rendez-vous des chineurs et des particuliers. Avec ses dix-sept kilomètres de stands et 2 500 vendeurs, il s'agit de l'un des plus grands vide-greniers de France. Une balade saisissante et des affaires en or… Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.