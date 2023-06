PTC : les ravages de la drogue des cours de récré

Le 23 mai dernier, Mathieu et Théo, deux élèves de terminale, attendent le début des cours quand l'un de leurs amis s'effondre devant eux. Juste avant de s'écrouler, leur ami avait tiré une bouffée sur une cigarette électronique. À l'intérieur, c'est une drogue de synthèse en vogue chez les élèves de leur lycée d'Abbeville (Somme). PTC, autrement dit "Pète ton crâne", c'est un produit illégal, vendu comme du cannabis à vapoter. Mathieu et Théo préviennent les pompiers qui transportent leur ami à l'hôpital. L'infirmière de triage juge son état très préoccupant. Selon Michel Kfoury, le chef des urgences, le jeune homme n'est pas le premier à débarquer avec le même type de symptôme. Comment un produit aussi dévastateur est-il arrivé au lycée d'Abbeville ? Une recherche simple permet d'en trouver sous forme de poudre sur Internet depuis les Pays-Bas. Sur d'autres sites, des internautes, des chimistes souvent amateurs, échangent des conseils pour cuisiner ces molécules et les conditionner sous forme liquide. Une fabrication artisanale et donc, sans doute, des dosages très aléatoires. À Abbeville, Adrien explique qu'il se fournissait en PTC auprès de petits dealers très jeunes de la région, contactés sur les réseaux. Ce dealer vit près d'Amiens et lui a affirmé qu'il a assisté à la fabrication du produit. La Somme n'est pas le seul département touché. Normandie, Gironde, Hautes-Pyrénées, ces dernières années, des cannabis de synthèse ont provoqué des malaises dans des établissements scolaires à travers toute la France. Il s'appelle PTC ou Buddha blue. Mais la plupart des parents ignorent tout de ce produit avant que leur enfant n'en soit victime. Comme Patricia et Jérôme, la belle-mère et le père d'un des six jeunes hospitalisés à Abbeville. Volontaire ou non, la consommation de PTC a valu à leur fils une exclusion de trois jours du lycée. Cathy, la grand-mère de l'ado qui a convulsé devant ses amis, a pris elle-même la décision de le retirer de l'établissement.