Ukraine sous les bombes : des civils pris au piège

Des civils, des femmes, des enfants sont en danger. Il sont parfois blessés ou tués par les bombardements aériens, les tirs d'artillerie. La réalité de la guerre fait partie du quotidien des milliers d'Ukrainiens depuis plus de deux semaines maintenant. Une réalité que nos envoyés spéciaux ont vécu de façon intense. Ces derniers jours, nos équipes ont été témoins de la soudaineté des bombardements de l'armée russe sur Irpin près de Kiev. Dans le sud du pays, à Mykolaïv, elles ont pu constater que des enfants étaient directement impactés par les combats. Dans la vidéo en tête de cet article, à Gostomel, près de la ligne de front, des soldats ukrainiens viennent d'être bombardés. Ils évacuent leurs planques. Située à 20 km de Kiev, cette ville est le théâtre de combats depuis le premier jour de l'offensive russe en Ukraine. C'est l'un des derniers verrous avant la capitale. Aux portes de Kiev, les affrontements sont meurtriers tant pour les soldats que pour les civils. C'est notamment le cas d'Hanna et son fils de trois ans. Son père ainsi que son frère sont morts dans les bombardements russes. Elle a perdu sa maison. Cette professeure d'anglais de 38 ans fuit Irpin, pilonnée à côté de Gostomel. Pour freiner l'avancée russe, le pont qui relie cette ville à la capitale a été détruit l'armée ukrainienne. Découvrez l'intégralité de ce document glaçant dans la vidéo ci-dessus. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.