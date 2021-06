Ultime face-à-face : affaire Kulik, 19 ans de mystère

C'est une nouvelle épreuve pour Jacky Kulik, 71 ans, dont la famille a été décimée par des drames en série. Sa fille Élodie, 20 ans, a été violée et tuée en 2002. Suite à ce crime, sa femme a mis fin à ses jours. "J'ai promis à ma femme, j'ai promis à ma fille, je leur ai promis que je retrouverai l'assassin", dit-il, très ému. "Ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est ma douleur, mon écœurement vis-à-vis de ce qui a été fait. C'est ça qui m'anime 20 ans après encore", poursuit-il. Jacky Kulik va se retrouver une nouvelle fois demain face à Willy Bardon devant la cour d'assises. Le seul suspect vivant du viol et du meurtre de sa fille qui a fait appel de sa condamnation à 30 ans de réclusion. En décembre 2019, il avait été reconnu coupable sur la base notamment d'un enregistrement audio qui est au cœur de l'affaire.