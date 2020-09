Un centre réservé aux ados en surpoids pour maigrir à tout prix

La lutte contre l'obésité est devenue une priorité nationale. Près d'un adolescent sur cinq est en surpoids dès la classe de troisième. Au centre des "Oiseaux" dans le Var, une centaine d'enfants et d'ados se battent pour maigrir. Cet établissement accompagne les adolescents déterminés à perdre des kilos en trop. Ils combattent l'obésité dans leur corps, mais aussi dans leur tête. En internat, ils retrouvent l'exercice et une alimentation mesurée. Ils rompent avec leurs mauvaises habitudes et réapprennent aussi à s'accepter. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.