Un été à la Grande-Motte

La Grande-Motte est en effervescence. Avec 370 heures de soleil chaque mois d'été, 2 millions et plus de vacanciers et 18 kilomètres de plages, c'est l'un des fleurons du tourisme balnéaire de l'Hexagone. Julien et Maud, habitués d'un camping autogéré, Redha, vendeur de beignets depuis 30 ans, Myriam, serveuse dans l'une des 14 plages privées ou encore Mathieu, jeune patron d'un bateau-taxi, nous font découvrir intimement "leur" Grande Motte, sur fond de fête, de mer bleu saphir et de sable fin. Pendant deux mois, la célèbre station balnéaire vit à 100 à l'heure. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.