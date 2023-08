Un été sur la côte landaise, la Californie française

C'est une destination nature et fun qui pourrait battre tous les records de fréquentation touristique cet été. Hossegor développe un tourisme en vogue basé sur le bien-être. Des vagues, du surf et de la bamboche, en cette période estivale, nous vous emmenons ce soir à la découverte de la Californie française, le nouveau surnom de la côte landaise. L'endroit attire les vacanciers de tout genre. La station balnéaire landaise fait le buzz sur les réseaux sociaux. Des influenceurs appellent à venir et faire la fête. La petite Californie française entame donc la saison confiante. Outre son sport de glisse, le surf, la côte landaise développe un tourisme haut de gamme avec un camping 5 étoiles, à 100 mètres de l'océan, le plus grand de France, et des activités bien-être et loisirs qui séduisent cette nouvelle clientèle. Les plus hautes vagues pourraient atteindre six mètres à Hossegor sur la côte landaise. Grâce à son unique plage qui s'étend sur 100 km, la région attire plus de deux millions de touristes par an. Comment la station balnéaire fait-elle cette année le buzz sur TikTok ? Qui sont ceux qui réussissent à prendre la vague ? Rien qu'à Hossegor, il y a actuellement dix écoles de surf contre trois il y a dix ans. Du camping 5 étoiles aux maisons de rêve, partez en vacances avec ces nouveaux adeptes du "Sea, surf and sun". Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.