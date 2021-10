Un gynécologue accusé de viols

Florence et Marie sont unies dans un même combat. Elles souhaitent que leur gynécologue comparaisse devant la justice pour des faits de viols et d'agression sexuelle dont elles auraient été victimes dans son cabinet. En 2014, Florence, 39 ans, pratique chaque semaine des séances de rééducation après son accouchement, jusqu'au jour où cela aurait dérapé. Elle est aussi rongée par la culpabilité d'avoir recommandé ce gynécologue à sa jeune sœur, Marie. Cette dernière n'avait jamais consulté de spécialiste, mais elle a été très vite troublée par le docteur. Les deux sœurs portent plainte contre leur gynécologue, le docteur Bernard Henric. L'homme, alors âgé de 52 ans, est un notable. Il est installé à Arras depuis 1995. Les gendarmes ont envoyé un questionnaire sur les pratiques du gynécologue à toute sa patientèle. Ils ont identifié une soixantaine de victimes potentielles. En novembre 2015, le docteur Henric est placé en garde à vue. Il clame son innocence, mais il est mis en examen. Il a accepté de nous rencontrer chez ses avocats. Accompagné de sa femme, son épouse depuis trente ans, il s'est expliqué pour la première fois. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.