Un voyage hors du temps dans les vallées perdues du Ladakh

Les amoureux d'authenticité et de dépaysement sont de plus en plus nombreux à passer des vacances au Ladakh. Ce petit État du Cachemire indien, niché dans l'Himalaya, dispose d'un incroyable patrimoine naturel et culturel. On y retrouve des peintures vieilles de plus de 5 000 ans. À plus de 4 000 mètres d'altitude, ce pays offre aussi des conditions de vie rude connectée à une nature intense. Les Occidentaux notamment des Français ont choisi d'y faire leur vie forcément éloignée de celle que l'on connaît dans l'Hexagone. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.