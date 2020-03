Une croisière polaire à la découverte de l'Antarctique

Icebergs, banquises, phoques, manchots... Jusqu'aux années 80, ses paysages étaient réservés aux explorateurs et aux scientifiques. Aujourd'hui, l'Antarctique est devenu une destination touristique qui accueille 30 000 amateurs chaque année. Nous avons pu embarquer à bord de l'un des navires de croisière qui emmènent ces voyageurs à la découverte du continent blanc. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.