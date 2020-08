Une croisière royale à bord du Queen Mary 2

Plus qu'une croisière, c'est un voyage dans le temps, à la grande époque des transatlantiques, quand le bateau était encore le seul moyen de gagner le Nouveau Monde. Queen Mary 2 a mis le cap sur New-York avec 2 600 passagers. Soirées de gala, danseurs professionnels, grooms pour s'occuper des voyageurs... Embarquement pour une traversée, royale et raffinée, de l'Atlantique comme au temps du France et du Titanic. Une croisière unique au monde. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.