Une mort annoncée : le meurtre de Nathalie Debaillie

Les policiers ont découvert son corps mutilé à coup de cutter dans l’appartement de Jérôme Tonneau à Marcq-en-Baroeul, près de Lille. Nous sommes le 27 mai 2019, depuis des mois, Nathalie Debaillie, 47 ans, se sentait menacée par son ex-compagnon et avait alerté la police, en vain. C’est une chronique d’un féminicide, annoncée sur fond de dysfonctionnement policier. Deux ans après leur rencontre, Nathalie décide de couper les ponts définitivement avec Jérôme Tonneau. Ce dernier se met à harceler tout l’entourage de Nathalie. Inquiète, elle dépose une première main courante pour harcèlement au commissariat de sa ville, à Marcq-en-Baroeul. Moins d’un mois plus tard, une deuxième main courante dans le même commissariat. Les menaces se poursuivent, le 8 mars 2019 dans la soirée, elle est contactée par un ami de Jérôme Tonneau, où il est notamment question de 30 000 euros, que son ex-compagnon réclame pour les travaux effectués. Elle enregistre la conversation. Et le lendemain, elle dépose plainte au commissariat de Lille pour menace de mort réitérée. Elle y évoque les confidences qu’elle a reçues. Elle s’est fait accompagner par son amie Cindy qui assiste à l’entretien avec le policier. Jérôme Tonneau n’est pas convoqué pour s’expliquer, le harcèlement continue. Le 22 mai 2019, elle est convoquée par la police, non pas pour son dossier, mais pour une plainte déposée contre elle par Jérôme, pour un vol de téléphone. La famille ne veut pas pointer du doigt des responsables, cela ne fera pas revenir Nathalie, ils veulent que cela serve de leçon.