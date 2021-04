Une nouvelle vie sur l'eau en Martinique

Que ce soit pour Stéphanie, Paul et leurs deux ados de 14 et 16 ans, pour Éliane, Patrice et leurs deux enfants de 7 et 5 ans ou encore pour Thibault, Claire et leur bébé d'un an, la pandémie de covid a été un déclic, celui qui les a projetés vers une nouvelle vie sous le soleil et sur les flots en Martinique. Depuis le début de la pandémie, la Marina du Marin, le plus grand port de plaisance des Caraïbes, affiche complète. Plusieurs semaines d'attente pour obtenir l'une des 950 places. Des dizaines de Français ont fui la covid pour vivre sur un bateau et transitent sur les Antilles. Ils ont décidé de tout plaquer, de quitter leurs bureaux, de vendre leurs maisons, pour vivre sur l'eau. Nous sommes allés à la rencontre de familles qui ont tout quitté pour vivre sur l'eau à la Martinique devenue leur point d'ancrage. Une volonté de retrouver un équilibre tout en relevant les nombreux défis que pose la vie de famille sur un bateau.