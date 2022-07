Vacances en liberté : la mode des vans

Passer la nuit au bord de la mer en Corse, c'est compliqué en camping-car dont les aires de stationnement sont strictement réglementées. Mais l'aventure est jouable en van. À la fois moyen de transport et lieu de couchage, les camionnettes aménagées ont le vent en poupe. La liberté qu'elles proposent inspire de plus en plus de familles. C'est le cas de Célia, Jimmy et leurs deux enfants. Plus mobile que le camping-car, moins ringard que la caravane, le van est tendance. Preuve en est, les ventes de véhicules neufs ont augmenté de 150% en cinq ans. Et pour un avant-goût de la vie en van, on peut même en adopter un, le temps d'un week-end. C'est ce qu'ont fait Clotilde et David, avec leurs enfants. Leur périple les a emmenés en Calvados, dans le jardin d'un cousin. Plus qu'un signe de ralliement, une philosophie pour les amateurs de ces fourgons allemands rétro. On sait à peu près quand on part, mais pas vraiment quand on arrivera. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.