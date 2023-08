Vacances en liberté : la mode des vans

Célia, Jimmy et ses deux enfants viennent de passer leur première nuit dans un van aménagé, en pleine forêt des Vosges. À l'intérieur, c'est Byzance ! Deux grands lits doubles, une pièce toute équipée avec cuisine, salle de bain et toilette et l'air climatisé. Une famille baroudeuse férue de vacances en itinérance. Leurs aventures ont commencé il y a cinq ans avec Bazou, un vieux van acheté d'occasion à un voisin. À son volant, ils ont sillonné la France, le Vercors, les Alpes, la Corse. Des vacances sur la route, loin du tourisme de masse. Avant de rentrer chez eux à Valence, dans la Drôme, ils vont régler les derniers détails de la vente avec Loïc, le propriétaire du van. Le couple a fait les petites annonces pendant des mois avant de trouver la perle rare. Un engin de 3,15 mètres de haut pour 2,8 tonnes, dont le véhicule pick-up se détache de la cellule d'habitation. Pour Loïc, c'est un peu comme un membre de la famille qui s'en va. Loïc doit se séparer de Jean-Marie, nom qu'il a donné au van, faute de temps pour voyager. La famille veut partir en expédition vers le cap Nord, en Norvège, dès cet été. Pour s'offrir Jean-Marie, la pâtissière et le commerciale ont dû s'endetter, une folie à 60 000 euros. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.