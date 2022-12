Vacances tout compris en République dominicaine

Les journées de Jérôme commencent toujours par un bain dans la piscine. Avec sa femme, sa fille et ses deux fils, ainsi que son oncle, le chef d'entreprise dans les bâtiments s'est offert des vacances dans un hôtel club, les premières depuis le début de la pandémie. Pour 1 200 euros par semaine, le vol depuis la France, l'hébergement, la nourriture, une dizaine d'activité quotidienne et l'alcool à volonté. Près de six millions de touristes se laissent tenter chaque année par la République Dominicaine. Punta Cana, sur la côte Est du pays, est l'une des plus grandes stations touristiques du monde. À neuf heures de vol depuis la France, il y fait 30°C à l'ombre toute l'année. C'est là qu'a vu le jour le premier hôtel all inclusive ou formule tout compris. Depuis, sur ces kilomètres de littoral, une centaine de resorts s'alignent. Ils appartiennent à de grandes chaînes hôtelières internationales. Ils se livrent une guerre des prix pour attirer les vacanciers du monde entier. Mais pour faire tourner cette usine à touristes, les coûts sont tirés vers le bas, notamment les salaires de la main-d'œuvre locale. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.