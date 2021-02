Vaccin contre le Covid-19 : dans les coulisses de Moderna

Moderna, AstraZeneca et Pfizer sont à ce jour les trois vaccins autorisés en France et en Europe. Ces trois sociétés ont créé un remède en un temps record mais peinent aujourd'hui à faire face à la demande. L'Union européenne leur a commandé plus d'un milliard de doses. Elle en a seulement reçu 26 millions pour l'ensemble des 27 États membres. En plus, l'apparition de plusieurs variants du virus sème le doute sur la pleine efficacité de leurs produits. En exclusivité, Moderna, totalement inconnu du grand public il y a encore un an, nous a ouvert ses portes. Comment a-t-il été conçu, testé , fabriqué à des millions d'exemplaires ? Aucun laboratoire français n'a développé de vaccin efficace contre la Covid-19. Mais, l'un de ceux qui ont remporté cette course mondiale au vaccin est Français. Stéphane Bancel est le patron de Moderna, start-up américaine qui, grâce à une nouvelle approche basée sur l'ADN, a créé l'un des trois vaccins autorisés en Europe. Le laboratoire américain Moderna est une entreprise de 1 000 salariés. Avec ce vaccin, basé sur une toute nouvelle technologie, l'action de la société a été multipliée par dix en un an. Et son patron, Français, pèse aujourd'hui plusieurs milliards de dollars. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.