Vaccin et pass sanitaire, le monde des anti

La fronde contre la politique sanitaire rassemble depuis cet été entre 100 000 et 240 000 personnes dans les rues chaque samedi. Tous s'opposent au pass sanitaire. Certains se revendiquent aussi anti-vaccin. Parmi eux, des ultras, prêts à perdre leur emploi ou leur entreprise au nom de leur conviction. Pourtant, selon les statistiques du ministère de la Santé, une personne vaccinée a huit fois moins de risques d'être contaminée, donc de propager l'épidémie. Céline, 36 ans, est une infirmière libérale et une anti-vax. Elle fait partie des 14% de soignants qui n'ont reçu aucune dose. Elle travaille exclusivement à domicile. Comme tous les soignants, elle devra avoir reçu sa première dose de vaccin avant le 15 septembre. La plupart de ses patients savent qu'elle n'est pas vaccinée. Mais Céline n'a pas toujours été opposée au vaccin contre le Covid.