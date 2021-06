Valérie Bacot, victime et coupable

Elle se préparait au pire. Elle a estimé qu'elle mérite d'être condamnée pour avoir tué son mari tyrannique. Avant même l'ouverture de son procès, Valérie Bacot est devenue le symbole des violences faites aux femmes et des lacunes de notre société pour les protéger. Pour avoir supprimé son mari et son bourreau, doit-elle être condamnée ? Si oui, à quelle peine ? À la veille de son procès, ses deux avocates la préparent pour cette audience au cours de laquelle son destin va se jouer. Valérie Bacot, 40 ans, comparait pour avoir tué son mari, après avoir subi pendant vingt ans les coups, les humiliations, la prostitution forcée. Accusée d'assassinat, elle encourt la prison à perpétuité. Le 9 mai dernier, Valérie Bacot avait témoigné de son calvaire et de son geste dans le "Portrait de la semaine". Lors du procès qui s'est déroulé cette semaine, les débats devant la cour ont été importants pour trancher sur la question de la préméditation du crime et donc sur la peine infligée à l'accusée. Nous avons suivi cette audience au plus près de Valérie Bacot. Une audience surprenante à plus d'un titre, avec les témoignages de la famille de la victime, à charge contre ce dernier décrit comme un monstre.