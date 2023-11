Vengeance ? La fin macabre d’un père et de sa fille

Sandrine Orsaz a appris la disparition de son frère il y a six ans, tué avec sa fille, âgée de 18 ans, dans des circonstances effroyables. C’est une tragédie dans laquelle se mêlent jalousie et harcèlement, et dont un homme et une femme se rejettent depuis des années la responsabilité. L’affaire a pour théâtre une petite ville de l’Ariège, Mirepoix, 3 000 habitants. Christophe et Célia Orsaz vivent dans une grande maison, un gîte rural. La jeune fille y a rejoint son père après plusieurs années sans le voir, en raison d’un divorce conflictuel. Tous les deux profitent alors du bonheur de s’être retrouvés. Comme sur des images, six mois avant de disparaître. Cet été-là, après avoir obtenu son bac et en attendant de commencer ses études d'esthéticienne, Célia accompagne son père, jardinier, chez ses clients. Sa meilleure amie, Valérie, se souvient encore de leur conversation. C’était le 30 novembre 2017. Christophe devait déposer Célia à la gare après un dernier rendez-vous avec un client. Christophe et Célia ne donneront plus aucun signe de vie. Les gendarmes établissent que le père et la fille ont quitté leur gîte à 16 heures, mais Célia n’est ensuite jamais dans le train pour rejoindre son petit ami. Leurs deux téléphones ont cessé d’émettre vers 16h30, à 30 kilomètres dans la direction opposée de la gare, dans les montagnes. Et c’est là que, 24 heures plus tard, le véhicule de Christophe est découvert dans la neige, carbonisé. Le père et la fille, sont-ils partis volontairement ? Christophe, a-t-il pu faire du mal à Célia ? Ont-ils été victimes d’une mauvaise rencontre ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.