Vertiges dans les gorges du Verdon

Randonneur tranquille, amateur de pique-niques champêtres ou adepte de sensations fortes et de sports extrêmes… Tout le monde y trouve son compte. Les gorges du Verdon et ses falaises à couper le souffle sont un peu notre Grand Canyon, en plein cœur de la Provence. Chaque année, elles attirent 600 000 visiteurs. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.