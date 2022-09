Vide-greniers de luxe : les secrets des marchands des puces de Saint-Ouen

Les trésors de décoration et d’ameublement qu’on y trouve attirent, chaque année, 5 millions de visiteurs. Ce qui fait de lui le cinquième site touristique de France. Les plus grands collectionneurs, chineurs, marchands viennent du monde entier pour y chasser la bonne affaire. Notre équipe vous propose une immersion au marché de puces de Saint-Ouen, le plus grand au monde. C’est une référence. Au cœur des sept hectares d’allée de bibelots en tout genre, se trouve un carré d’or : le marché Paul Bert. Un marché nichés d'objets uniques de toutes sortes et où des morceaux d’histoire se négocient en toute discrétion. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.