Vie de château : à la rencontre des maîtres de Cheverny

Cheverny est l'un des rares châteaux de cette taille encore habités par ses propriétaires. Cette année 2021 encore, le château de Cheverny sera sans doute l'un des sites touristiques les plus visités de l'été par les vacanciers privés de destinations lointaines. Ce château doit aussi sa notoriété au dessin animé Tintin. En effet, Hergé s'est inspiré du monument pour créer le château de Moulinsart du capitaine Haddock dans Tintin. L'édifice compte 34 salles et salons, plus somptueux les uns que les autres. Situé en Sologne, cet ancien domaine seigneurial est habité depuis six siècles par la même famille, les Hurault de Vibraye. Charles-Antoine de Vibraye, l'actuel propriétaire, consacre toute son énergie au château. Il passe sept jours par semaine à son bureau à gérer des problèmes de plomberie ou de ravalement. Et pour faire face aux coûts faramineux d'entretien, le marquis et la marquise de Vibraye ont créé une véritable petite entreprise. Ils comptent environ 45 salariés à plein temps, auxquels il faut ajouter une douzaine de saisonniers. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.