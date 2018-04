SEPT À HUIT - Majorque attire chaque année 10 millions de touristes. Une douceur méditerranéenne, qui n’a pas échappé aux Français… Ils sont près de 11 000 à venir vivre sur l’ile. Des retraités mais aussi de plus en plus de de jeunes actifs et des familles. Comment s’installent-elles ? A quoi ressemble leur vie sous le soleil des Baléares ?