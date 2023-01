Vincent Cassel, ce que j'ai envie d'être

L'un des points qui fait de Vincent Cassel un comédien hors norme, c'est qu'il est un homme caméléon. Que ce soit son image publique, ses choix de rôle ou de vie, il semble vivre ce qui lui fait envie avec facilité. Cette liberté, ce mystère aussi qu'il cultive autour de son personnage, l'acteur les assume, tout comme sa ressemblance de plus en plus grande avec son acteur de père. "Je suis ce que j'ai envie d'être. J'ai toujours refusé l'étiquette dans laquelle on me met. En plus moi, j'étais fils d'un acteur connu... Si j'ai envie de faire le beau gosse, j'ai envie de faire le beau gosse. Si j'ai envie de faire le mec complètement tordu, je le serai. Moi, c'est ça qui m'intéresse", affirme-t-il. "Ce qui m'intéresse encore plus, c'est de pouvoir passer de ça à une vitesse folle et que, du coup, le spectateur ne sache plus très bien qui il a en face de lui. Ça c'est un autre truc, un peu schizo, je le reconnais, c'est qu'on ne sache pas quoi penser de la personne", ajoute-t-il. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.