En quête de ma mère : Vincent Lagaf' se confie sur ses blessures

Enfant pupille de l’assistance publique, avant de devenir le célèbre amuseur cathodique que l'on connaît, Vincent Lagaf', de son vrai nom Vincent Rouïl, se livre pour la première fois dans une autobiographie, un récit fort, poignant, mais aussi porteur d’espoir. Dans Je m'appelais Franck, le prénom qui lui avait été donné avant son adoption, l'animateur de télévision relate son histoire, celle d’un petit garçon inconsolable, mal aimé, même par ses parents adoptifs, devenu une star du petit écran. "J’ai été confié à l’assistance publique à l’âge de 6 mois", raconte l’ancien animateur de télévision. "Ma mère savait pertinemment qu’elle ne pourrait pas s’en sortir et subvenir à mes besoins. Donc, elle a pris cette décision, courageuse, sage, de dire : il faut qu’il ait sa chance, donc, je le confie", explique-t-il. Le petit Franck passe deux ans dans un orphelinat à Mont-Saint-Aignan, en Seine-Maritime, avant d’être adopté, avec sa petite sœur, par un couple qui décide de lui changer son prénom. À partir de ce jour-là, il ne s'appellera plus Franck. "Quand on m’a appelé Vincent, au début, j’imagine que je ne devais pas tourner la tête tout de suite", plaisante-t-il, avant de confier : "Aujourd’hui, ça me choque, parce qu’on te retire ton identité". Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.