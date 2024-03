Le Portrait : Vincent Lindon, ceux qui habitent dans ma tête

On connaissait Vincent Lindon intense et intranquille. Mais il va se révéler beaucoup plus surprenant que d'habitude. Dans son dernier film, il interprète un prof qui prend sous son aile un gamin déscolarisé. Il incarne souvent des personnages aux prises avec la misère sociale, l'injustice. Quand il fait le choix de ces rôles-là, il ne pense qu'à une seule personne, son père. "Je pense à mon père tout le temps. J'ai été élevé par un père qui était extrêmement sévère sur la discipline sociale", affirme-t-il. Il dit qu'il était très malheureux quand il était petit, car il avait "beaucoup de tics". Enfant de parents divorcés, en 1963, il était le seul à l'école. Il avait "des parents qui étaient de passage tout le temps", il fallait qu'il parle vite. Sa mère était une femme bourgeoise, libre, absente. Très féministe, elle lui a appris le culte des femmes. Ses deux frères disent que la relation qu'il a avec sa mère, c'est l'histoire de sa vie. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.