Vinted, les bons plans et les pièges d'une appli de vide-dressing

L'an dernier, les confinements et les fermetures de magasin ont accentué la crise du textile et de l'habillement. Les ventes de vêtements neuf ont chuté de 20%. Les consommateurs se tournent désormais vers les sites de vente en ligne. Du plus ancien, eBay, en passant par leboncoin et ses 40 millions d'annonces jusqu'à Vestiaire Collective ou Videdressing qui jouent la carte du haut de gamme. Le fer de lance de ce phénomène, c'est Vinted. Cette application, fondée en 2008 par deux Lituaniens, s'est implantée dans treize pays, dont la France devenue son marché principal avec 16 millions d'abonnés, soit près d'un Français sur quatre. Un succès qui attire son lot de contrefaçons et d'arnaqueurs. À travers cette application, Céline, décoratrice d'intérieur, ne dépense pratiquement plus d'argent en vêtements. Elle finance ses achats avec le produit de ses ventes. Lorsqu'un habit va quitter son dressing, elle le prend d'abord en photo. Chaque utilisateur possède un profil. L'inscription est gratuite. La mise en ligne de son vêtement se fait en quelques clics. Elle doit spécifier la marque, la taille du vêtement et son prix. Les frais de port sont à la charge de l'acheteur qui doit aussi verser à l'application 5% du prix d'achat plus 30 centimes de commissions. L'argent transite via le site de la plateforme. Céline ne sera payée qu'au moment où l'acheteur aura validé la réception du colis. En 2020, elle n'a pas chômé. Plus de deux transactions sont réalisées chaque seconde en France. Une communauté qui a aussi ses propres influenceurs.