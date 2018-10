Alicia, 14 ans, aurait été violée puis tuée en avril dernier en banlieue de Toulouse par un jeune homme à peine plus âgé qu’elle, Alexandre, 19 ans. Un garçon aux dehors plutôt sympathiques, selon ses proches et ses amis, mais qui aurait une face plus sombre. Cette vidéo est issue de l'émission Sept à Huit du dimanche 30 septembre, magazine de l'information présenté par Harry Roselmack tous les dimanches soir.