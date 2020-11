Violences policières : une nouvelle vidéo choc dans l'affaire Michel Zecler

Ce visage tuméfié a marqué l'actualité cette semaine. C'est celui de Michel Zecler, un producteur de musique dont le calvaire face à deux gardiens de la paix et un brigadier, a provoqué une vague d'indignation. Les images captées par la vidéosurveillance du studio de Michel dans le XVIIe arrondissement de la capitale sont accablantes pour les policiers. Elles semblent contredire leur rapport d'intervention. Alors, que s'est-il vraiment passé le soir de son agression ? Comment va la victime aujourd'hui ? Enquête de l'une de nos équipes. Il s'agit d'une interpellation très musclée. La scène est aussi filmée par plusieurs voisins. Des images de violences commises par des policiers qui scandalisent la France jusqu'au président de la République. Sur Twitter, Emmanuel Macron a réagi : "Les images que nous avons tous vues de l'agression de Michel Zecler sont inacceptables. Elles nous font honte. La France ne doit jamais se résoudre à la violence ou la brutalité, d'où qu'elles viennent. La France ne doit jamais prospérer la haine ou le racisme". Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.