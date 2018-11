Violences quotidiennes

Les policiers doivent maintenir ou ramener l'ordre dans une société où la délinquance s'exprime de plus en plus tôt. Alors comment travaillent-ils aujourd'hui , d'autant qu'ils deviennent eux-mêmes des cibles ? Nous avons suivi le quotidien d'un commissariat à Mulhouse. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.