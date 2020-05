Virus à l'abattoir dans le Loiret

Une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus est encore possible. Des flambées de contaminations, pour l'instant très localisées, accréditent cette hypothèse. Plusieurs abattoirs ont été concernés ces derniers jours. Chez Tradival dans le Loiret, comment un plan d'urgence a-t-il permis d'éviter que ce foyer ne se propage ? Dans quel état d'esprit sont les habitants des alentours ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.