Vivre sur l'eau à Tahiti

Ils sont partis à l'autre bout du monde à la recherche du bonheur. Sept à Huit vous emmène à la rencontre de Français qui ont choisi de vivre sur leur voilier à Tahiti. Comme près de 300 plaisanciers du monde entier, Alice, Eric et leurs deux filles, Coline et Eden, vivent à Papeete depuis cinq ans, à bord de leur catamaran de 14 m de long, baptisé Suricat. Quand elle sort en promenade, la famille Pinel déplace sa maison. Le fracas des villes, l'enfermement en appartement... Ce couple de Français ont tout plaqué en métropole pour une vie au fil de l'eau, comme si c'était tous les jours des vacances. Grâce à leur maison flottante, le terrain de jeu de cette famille, ce sont 118 îles et atolls perdus dans l'océan Pacifique, disséminés sur 5,5 millions de km², soit la taille de l'Europe. Leur port d'attache, c'est Tahiti, au cœur de la Polynésie française. 300 bateaux du monde entier transitent chaque année par les deux grandes marinas de Papeete. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.