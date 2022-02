Voitures d'occasion, le filon des enchères

Depuis la pandémie, l'industrie automobile traverse une crise sans précédent. Faute de composants électroniques importés d'Asie, la production de voitures neuves n'a jamais été aussi faible depuis les années 60. Pour éviter de longs délais d'attente, les consommateurs se sont massivement rabattus sur l'occasion. Le marché est saturé. Il y a désormais plus d'acheteurs que de vendeurs. Mais il y a encore des astuces pour trouver la perle rare, moins cher que la cote Argus. Il s'agit de la vente aux enchères de voitures d'occasion. Les véhicules proviennent principalement de saisies judiciaires, de sociétés de crédit ou de renouvellement de flotte d'entreprises. Elles sont revendues sans aucune révision, aucune réparation et aucun droit de rétractation. Six millions de voitures ont été vendues en 2021, 8% de plus que l'année précédente. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.