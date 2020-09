Voyage en dictature : la peur et la vie quotidienne en Biélorussie

La Biélorussie, un pays de dix millions d'habitants, coincé entre les frontières russe et européenne. Cette ancienne république de l'Union soviétique est dirigée par le même homme depuis 26 ans, Alexandre Loukachenko. Surnommé le dernier dictateur d'Europe, son régime est soutenu par la Russie. Un mélange de socialisme de marché et d'autoritarisme, où presque tout est contrôlé par l'État. Le 9 août 2020, face à une candidate d'opposition pourtant plébiscitée, il est réélu pour un sixième mandat. Accusé de falsification, il fait face à une contestation sans précédent. Des manifestations quotidiennes rassemblent des dizaines de milliers de personnes à Minsk, la capitale du pays. Le président y répond par la force, ce qui a fait trois morts, des dizaines de blessés et des milliers d'arrestations à travers le pays.