Yannick Noah, le chef du village

Depuis plusieurs années, Yannick Noah se fait rare dans les médias. Et ses dents du bonheur, dévoilés par son sourire d’enfant, ont sans doute manqué à beaucoup d’entre nous. On découvre le joueur de tennis d’un calme et d’une sagesse qu’on ne lui connaissait pas. Yannick Noah est retourné vivre au Cameroun. Le vainqueur de Roland Garros en 1983 raconte la vie qu’il mène actuellement dans le pays de son enfance et où il est né il y a un peu plus de 60 ans. Vous entendrez l’émotion dans sa voix à l’évocation de cette victoire pleine de symbole. Depuis plus d’un an, Yannick Noah s’est installé dans le village des Noah. À la mort de son père, en 2017, il en est même devenu le chef. À quoi ressemble cette nouvelle vie ? Comment lui, qui a toujours rêvé de rassembler ses deux familles, ses deux cultures, vit-il son métissage ? Quel regard pose-t-il sur la France qui a emmené Marine Le Pen aux portes du pouvoir ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.