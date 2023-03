Yazid Ichemrahen, la revanche d'un enfant placé

À seulement 32 ans, Yazid Ichemrahen, simple pâtissier parti de rien, se retrouve aujourd'hui en haut de l'affiche. Ce soir-là, 2 800 personnes vont découvrir en avant-première le film sur l'histoire de sa vie. La projection a lieu au mythique Grand Rex à Paris, le plus grand cinéma du monde. Le film "À la belle étoile" est co-produit par Jamel Debouzze. Pour incarner Yazid à l'écran, l'influenceur et humoriste Just Riadh, suivi par plus de onze millions d'abonnés sur les réseaux, qui décroche son premier rôle au cinéma. Dans la salle, des grands noms de la pâtisserie, comme Angelo Musa, le chef du Plaza Athénée ou encore Pierre Hermé, célèbre pour ses macarons. Les spectateurs vont voir un film de cinéma, un récit romancé. Yazid Ichemrahen est parti de rien avec une mère défaillante et maltraitante. Il a connu le succès une première fois avant de tout perdre à l'heure de la crise sanitaire pour tout reconstruire. Yazid semble insubmersible, guidé par un appétit de réussite. Son audace et sa passion pour la pâtisserie, son incroyable parcours fait l'objet d'un film au cinéma. Une affiche qu'il partage avec ses anges gardiens, la famille d'accueil qui l'a recueilli à l'âge de 2 ans et qui ne l'a jamais lâché malgré les difficultés. Notre équipe vous raconte la vraie vie de la nouvelle star française de la pâtisserie. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.