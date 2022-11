Yeo Moriba : le racket de mon fils Paul Pogba

C'est une femme forte, elle l'a été toute sa vie, ex capitaine de la sélection féminine de football guinéen, Yeo moriba est la maman de Florentin, Mathias et Paul Pogba. Une fratrie ébranlée par une affaire d'extorsion de fonds présumée. Alors que Mathias est en détention provisoire, la victime n'est autre que Paul, son frère. Le mondial s'ouvre aujourd'hui 20 novembre au Qatar, sans son fils Paul, blessé et fragilisé depuis des mois. Cette affaire a commencé en fin mars 2022, quand Paul est séquestré dans un appartement, piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés, armés de fusils d'assaut. Ils lui reprochent de ne pas les avoir aidés financièrement, et lui réclament treize millions. Quatre mois après cet incident, Yeo moriba reçoit la visite de son fils Mathias, accompagné de ses amis d'enfance, ceux même qui ont séquestré son fils, et lui demande alors de dire à Paul de les payer. "Ces personnes-là, je les connais depuis toujours, ce sont des personnes avec qui je vis presque quotidiennement. Ça a été un choc", nous explique t-elle. Le plus dur est que la famille soit déchirée dans cette affaire qui oppose deux de vos fils. Vous vous sentez déchiré entre vos fils ? "Non, pour moi, ils sont tous deux victimes", répond-elle. Vous croyez qu'après une telle affaire, le clan peut se reformer comme avant ? "Bien sûr, tant que je vivrai, le clan se reformera, et même quand je ne serai plus là, les frères seront ensemble, main dans la main", conclut-elle