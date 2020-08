Zarie Sibony, survivante de l'attentat de l'Hyper Cacher

Zarie Sibony, 26 ans, est une survivante du huis clos mortel de l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes. Cinq ans après l'attaque et à quelques jours du procès des complices présumés d'Amedy Coulibaly, l'ancienne caissière raconte pour la première fois aujourd'hui, face à la caméra, l'horreur de cette prise d'otages sanglante. Elle est sortie physiquement indemne d'un long face-à-face avec le terroriste, mais ses blessures psychologiques sont indélébiles. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.