Cinéma ・ Dès le 1er octobre sur MYTF1

DRAME Hanté par un secret, Ben Thomas (Will Smith) cherche sa rédemption en transformant radicalement la vie de sept personnes qu'il ne connait pas. Une fois son plan mis en place, plus rien de pourra l'arrêter. C'est tout du moins ce qu'il croit. Mais Ben n'avait pas prévu qu'il tomberait amoureux de l'une de ces personnes et que c'est elle qui va le transformer... En 7 jours, Dieu créa le monde... En 7 secondes, il a anéanti le sien... Vivez l’histoire la plus extraordinaire de la période des fêtes !